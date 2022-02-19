Аналитик Неменский раскритиковал слова Шольца о нелепости геноцида в Донбассе

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что он считает нелепыми сообщения о геноциде населения в Донбассе.

Неменский отметил, что подобное заявление вписывается в информационную картину, которая представлена на Западе касательно происходящего в Донбассе.

Он подчеркнул, что для обвинения Украины в том, что она проводит в Донбассе геноцид, «есть довольно серьёзные основания, которые в Европе просто не хотят замечать».

«Украина отказывается от переговоров с представителями Донбасса и проводит довольно жёсткую линию по обстрелам тех регионов Донбасса, до которых может дотянуться, в том числе и мирного населения», — заключил собеседник RT.

Ранее канцлер ФРГ Шольц назвал нелепыми заявления о геноциде в Донбассе.

В МИД России сочли неприемлемыми слова Шольца о геноциде в Донбассе.