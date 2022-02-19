Зеленский заявил о приверженности достижению мира исключительно дипломатическим путём

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Украина не реагирует на провокации и стремится к достижению мира исключительно дипломатическим путём, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский заявил о приверженности достижению мира исключительно дипломатическим путём
  • ©STR/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

«Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путём», — написал Зеленский в Instagram.

Ранее в самопровозглашённой ЛНР заявили об обстреле республики по трём направлениям.

Отмечается, что обстрелы проводились из миномётов.

Также в самопровозглашённой ДНР рассказали о ночных обстрелах населённых пунктов Стыла и Шахта им. Гагарина.

Позднее в Народной милиции Донецкой народной республики заявили о передвижении танков, самоходных артиллерийских установок (САУ) и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.

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