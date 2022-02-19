В ЛНР заявили об обстреле республики по трём направлениям

Украинские военные обстреляли самопровозглашённую Луганскую народную республику по трём направлениям, сообщило представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что обстрелы проводились из миномётов калибра 120 мм.

В направлении города Первомайск выпущено 6 мин, по 12 мин выпущено в направлениях посёлков Славяносербск и Металлист.

Ранее генеральный директор компании «Луганскгаз» Татьяна Богородько заявила, что оба взрыва, произошедших в Луганске в ночь на 19 февраля, были диверсией.