В «Луганскгазе» назвали оба взрыва в Луганске диверсией

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Генеральный директор компании «Луганскгаз» Татьяна Богородько заявила, что оба взрыва, произошедших в Луганске в ночь на 19 февраля, были диверсией.
В «Луганскгазе» назвали оба взрыва в Луганске диверсией
  • globallookpress.com
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

«Причиной обоих взрывов является диверсия», — цитирует Богородько Telegram-канал компании.

По её словам, данный вывод был сделан после оценки характера повреждений.

Отмечается, что пожар на газопроводе ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Луганске произошёл мощный взрыв.

«Луганскгаз» сообщил, что в связи с поступлением звонков о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки на место выехали аварийные бригады. 

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