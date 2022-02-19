В «Луганскгазе» назвали оба взрыва в Луганске диверсией

Генеральный директор компании «Луганскгаз» Татьяна Богородько заявила, что оба взрыва, произошедших в Луганске в ночь на 19 февраля, были диверсией.

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