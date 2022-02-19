В «Луганскгазе» назвали оба взрыва в Луганске диверсией
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«Причиной обоих взрывов является диверсия», — цитирует Богородько Telegram-канал компании.
По её словам, данный вывод был сделан после оценки характера повреждений.
Отмечается, что пожар на газопроводе ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в Луганске произошёл мощный взрыв.
«Луганскгаз» сообщил, что в связи с поступлением звонков о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки на место выехали аварийные бригады.