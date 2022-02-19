В ДНР зафиксировали передвижение украинских танков и САУ у линии соприкосновения

В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о передвижении танков, самоходных артиллерийских установок (САУ) и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.

«По данным нашей разведки, в зоне ответственности 95-й десантно-штурмовой бригады отмечается передвижение колонны из 11 танков. В зоне ответственности 53-й механизированной бригады в Рыбинском, менее чем в 14 км от линии боевого соприкосновения, отмечается движение шести САУ «2С1» и десяти буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт Б» калибром 152 мм», — говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.

Отмечается, что за 19 февраля подразделения ВС Украины 14 раз открывали огонь по территории ДНР.

Было выпущено 190 снарядов и мин по районам десяти населённых пунктов.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ об организации всеобщей мобилизации в ДНР.

Он также заявил, что ВСУ используют миномёты и гранатомёты при обстрелах.