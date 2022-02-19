В ДНР заявили об обстрелах населённых пунктов Стыла и шахта имени Гагарина

Украинские военные дважды обстреляли населённый пункт Стыла и населённый пункт шахта имени Гагарина самопровозглашённой Донецкой народной республики, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что по Стыле было выпущено 15 мин калибром 120 мм, а через две минуты — ещё 12 мин.

Также сообщается, что по населённому пункту шахта им. Гагарина выпустили 7 мин калибром 120 мм.

Ранее в ДНР заявили, что был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Докучаевска.

Было выпущено 40 гранат из АГС.