В ДНР заявили об обстрелах населённых пунктов Стыла и шахта имени Гагарина

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Украинские военные дважды обстреляли населённый пункт Стыла и населённый пункт шахта имени Гагарина самопровозглашённой Донецкой народной республики, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР заявили об обстрелах населённых пунктов Стыла и шахта имени Гагарина
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  • © Anadolu Agency

«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что по Стыле было выпущено 15 мин калибром 120 мм, а через две минуты — ещё 12 мин.

Также сообщается, что по населённому пункту шахта им. Гагарина выпустили 7 мин калибром 120 мм.

Ранее в ДНР заявили, что был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Докучаевска.

Было выпущено 40 гранат из АГС.

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