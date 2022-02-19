В ДНР заявили об обстрелах населённых пунктов Стыла и шахта имени Гагарина
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«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что по Стыле было выпущено 15 мин калибром 120 мм, а через две минуты — ещё 12 мин.
Также сообщается, что по населённому пункту шахта им. Гагарина выпустили 7 мин калибром 120 мм.
Ранее в ДНР заявили, что был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Докучаевска.
Было выпущено 40 гранат из АГС.