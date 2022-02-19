Сенатор Цеков: США не хотят мира на Украине
- РИА Новости
Цеков подчеркнул, что провокацией со стороны Украины и тех стран, которые её поддерживают, является невыполнение Минских соглашений.
«Выполняли бы Минские соглашения, ситуация была бы гораздо спокойнее. Однако они (США. — RT) не хотят мира на Украине. Они хотят войны и провоцируют активные действия Украины против двух республик Донбасса», — сообщил собеседник RT.
По мнению сенатора, руководства самопровозглашённых ДНР и ЛНР приняли «правильное решение по эвакуации жителей на территорию России».
Ранее Байден заявил, что народные республики пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.
В свою очередь, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «провоцирует начало большой войны».