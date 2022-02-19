Сенатор Цеков: США не хотят мира на Украине

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление американского президента Джо Байдена о том, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.
Сенатор Цеков: США не хотят мира на Украине
  • РИА Новости

Цеков подчеркнул, что провокацией со стороны Украины и тех стран, которые её поддерживают, является невыполнение Минских соглашений.

«Выполняли бы Минские соглашения, ситуация была бы гораздо спокойнее. Однако они (США. — RT) не хотят мира на Украине. Они хотят войны и провоцируют активные действия Украины против двух республик Донбасса», — сообщил собеседник RT.

По мнению сенатора, руководства самопровозглашённых ДНР и ЛНР приняли «правильное решение по эвакуации жителей на территорию России».

Ранее Байден заявил, что народные республики пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.

В свою очередь, председатель Государственной думы Вячеслав  Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «провоцирует начало большой войны».

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