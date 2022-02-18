В Киеве заявили о готовности сделать всё необходимое для прекращения огня в Донбассе
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Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Верещук, Киев надеется, что в субботу состоится встреча трёхсторонней контактной группы.
«Мы готовы работать, готовы к диалогу, готовы сделать всё, чтобы прекращение огня продолжалось, режим тишины был возобновлён, а гражданское население не страдало», — сказала она на брифинге.
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.
Ранее в Донецке произошёл взрыв. Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.
До этого представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке и на территории завода «Стирол» в Горловке.