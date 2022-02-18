В Киеве заявили о готовности сделать всё необходимое для прекращения огня в Донбассе

Власти Украины готовы сделать всё необходимое для возобновления режима тишины в Донбассе, заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Верещук, Киев надеется, что в субботу состоится встреча трёхсторонней контактной группы.

«Мы готовы работать, готовы к диалогу, готовы сделать всё, чтобы прекращение огня продолжалось, режим тишины был возобновлён, а гражданское население не страдало», — сказала она на брифинге.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Ранее в Донецке произошёл взрыв. Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.

До этого представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке и на территории завода «Стирол» в Горловке.