В Киеве заявили о готовности сделать всё необходимое для прекращения огня в Донбассе

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Власти Украины готовы сделать всё необходимое для возобновления режима тишины в Донбассе, заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук.
В Киеве заявили о готовности сделать всё необходимое для прекращения огня в Донбассе
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Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Верещук, Киев надеется, что в субботу состоится встреча трёхсторонней контактной группы.

«Мы готовы работать, готовы к диалогу, готовы сделать всё, чтобы прекращение огня продолжалось, режим тишины был возобновлён, а гражданское население не страдало», — сказала она на брифинге.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Ранее в Донецке произошёл взрыв. Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка. 

До этого представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке и на территории завода «Стирол» в Горловке.

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