В МВД ЛНР усилили охрану порядка на пунктах пропуска с Россией

Короткая ссылка
МВД самопровозглашённой Луганской народной республики на фоне обострения ситуации в регионе усилило охрану общественного порядка на пунктах пропуска с Россией. Об этом сообщили журналистам в центре общественных связей ведомства.
В МВД ЛНР усилили охрану порядка на пунктах пропуска с Россией
  • Gettyimages.ru

«Усилена охрана общественного порядка на автомобильных пунктах пропуска», — цитирует ведомство РИА Новости.

18 февраля глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организована эвакуация населения в Россию.

Также глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

По словам Пушилина, украинский президент Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить