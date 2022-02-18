В МВД ЛНР усилили охрану порядка на пунктах пропуска с Россией

МВД самопровозглашённой Луганской народной республики на фоне обострения ситуации в регионе усилило охрану общественного порядка на пунктах пропуска с Россией. Об этом сообщили журналистам в центре общественных связей ведомства.

«Усилена охрана общественного порядка на автомобильных пунктах пропуска», — цитирует ведомство РИА Новости.

18 февраля глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организована эвакуация населения в Россию.

Также глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

По словам Пушилина, украинский президент Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.