В Донецке включили сирену гражданской обороны, сообщил корреспондент RT Роман Косарев, находящийся в городе.

«В Донецке заработала сирена гражданской обороны. У нас прямые включения. Возможно, тест. Работаем», — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных журналистом, видны пустые улицы города, а также слышна сирена.

18 февраля глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организована эвакуация населения в Россию.

Он подчеркнул, что в Ростовской области уже готовы места приёма и размещения граждан.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

Также глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.