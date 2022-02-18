Лавров: будем добиваться того, чтобы СММ ОБСЕ не сглаживала виновность ВСУ в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на востоке Украины освещает нарушения в Донбассе обезличенно. Россия будет добиваться, чтобы информация об обстрелах со стороны ВСУ не сглаживалась, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД напомнил, что СММ лишь отмечает большое количество обстрелов и разрушений, однако не указывает, кто ведёт основные обстрелы и где основная часть разрушений.

«Мы будем добиваться, чтобы подобного рода информация на постоянной основе, конкретно, с указанием инициаторов нарушений режима прекращения огня, с указанием целей, по которым бьют... была предоставлена членам ОБСЕ на регулярной основе», — сказал Лавров.

Пока СММ пытается сглаживать те моменты, которые указывают на виновность украинских военных, отметил он.

Накануне в самопровозглашённой ЛНР заявили, что ВСУ продолжают вести огонь по территории республики, а обстановка на линии фронта в Донбассе резко обострилась.

Как полагают в Народной милиции ЛНР, ВСУ путём обстрелов пытаются спровоцировать силы республики на ответный огонь, чтобы начать активные военные действия.