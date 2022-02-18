Лавров: будем добиваться того, чтобы СММ ОБСЕ не сглаживала виновность ВСУ в Донбассе

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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на востоке Украины освещает нарушения в Донбассе обезличенно. Россия будет добиваться, чтобы информация об обстрелах со стороны ВСУ не сглаживалась, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: будем добиваться того, чтобы СММ ОБСЕ не сглаживала виновность ВСУ в Донбассе
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Глава МИД напомнил, что СММ лишь отмечает большое количество обстрелов и разрушений, однако не указывает, кто ведёт основные обстрелы и где основная часть разрушений.

«Мы будем добиваться, чтобы подобного рода информация на постоянной основе, конкретно, с указанием инициаторов нарушений режима прекращения огня, с указанием целей, по которым бьют... была предоставлена членам ОБСЕ на регулярной основе», — сказал Лавров.

Пока СММ пытается сглаживать те моменты, которые указывают на виновность украинских военных, отметил он.

Накануне в самопровозглашённой ЛНР заявили, что ВСУ продолжают вести огонь по территории республики, а обстановка на линии фронта в Донбассе резко обострилась.

Как полагают в Народной милиции ЛНР, ВСУ путём обстрелов пытаются спровоцировать силы республики на ответный огонь, чтобы начать активные военные действия.

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