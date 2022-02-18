Лавров: будем добиваться того, чтобы СММ ОБСЕ не сглаживала виновность ВСУ в Донбассе
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Глава МИД напомнил, что СММ лишь отмечает большое количество обстрелов и разрушений, однако не указывает, кто ведёт основные обстрелы и где основная часть разрушений.
«Мы будем добиваться, чтобы подобного рода информация на постоянной основе, конкретно, с указанием инициаторов нарушений режима прекращения огня, с указанием целей, по которым бьют... была предоставлена членам ОБСЕ на регулярной основе», — сказал Лавров.
Пока СММ пытается сглаживать те моменты, которые указывают на виновность украинских военных, отметил он.
Накануне в самопровозглашённой ЛНР заявили, что ВСУ продолжают вести огонь по территории республики, а обстановка на линии фронта в Донбассе резко обострилась.
Как полагают в Народной милиции ЛНР, ВСУ путём обстрелов пытаются спровоцировать силы республики на ответный огонь, чтобы начать активные военные действия.