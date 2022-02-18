В ЛНР считают, что ВСУ пытаются спровоцировать ответный огонь для начала боевых действий

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Вооружённые силы Украины путём обстрелов пытаются спровоцировать Народную милицию самопровозглашённой Луганской народной республики на ответный огонь, чтобы начать активные военные действия, заявили в республиканском оборонном ведомстве.
В ЛНР считают, что ВСУ пытаются спровоцировать ответный огонь для начала боевых действий
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«Считаем, что данные обстрелы направлены на провоцирование Народной милиции на открытие ответного огня и создание повода для начала украинской агрессии на Донбассе», — заявили в ведомстве.

По данным милиции, за прошедшие сутки со стороны украинской армии было осуществлено 29 обстрелов из тяжёлого вооружения.

«С начала текущих суток украинские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня», — говорится в сообщении.

Накануне в ЛНР заявили, что ВСУ продолжают вести огонь по территории республики.

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