В ЛНР считают, что ВСУ пытаются спровоцировать ответный огонь для начала боевых действий

Вооружённые силы Украины путём обстрелов пытаются спровоцировать Народную милицию самопровозглашённой Луганской народной республики на ответный огонь, чтобы начать активные военные действия, заявили в республиканском оборонном ведомстве.

«Считаем, что данные обстрелы направлены на провоцирование Народной милиции на открытие ответного огня и создание повода для начала украинской агрессии на Донбассе», — заявили в ведомстве.

По данным милиции, за прошедшие сутки со стороны украинской армии было осуществлено 29 обстрелов из тяжёлого вооружения.

«С начала текущих суток украинские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня», — говорится в сообщении.

Накануне в ЛНР заявили, что ВСУ продолжают вести огонь по территории республики.