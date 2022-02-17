В ЛНР заявили, что ВСУ продолжают вести огонь по территории республики
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано ещё четыре нарушения режима прекращения огня», — цитирует офицера представительства ЛНР в СЦКК РИА Новости.
По его утверждениям, украинские силовики вели обстрел в направлении подконтрольных республики населённых пунктов Молодёжное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники.
Он добавил, что ВСУ использовали противотанковые управляемые ракеты, гранатомёты и крупнокалиберные пулеметы.
Ранее страны Европейского союза в Совете Безопасности ООН призвали к полному исполнению Минских соглашений, начиная с прекращения огня в Донбассе.