Народная милиция ЛНР: обстановка на линии соприкосновения резко обострилась
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«Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Со стороны украинской армии на линии боевого соприкосновения ведётся систематический обстрел территории Луганской народной республики», — сказал он.
По словам представителя военного ведомства, разведка продолжает получать данные о подготовке ВСУ к развязыванию боевых действий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об увеличении провокаций Киева в Донбассе.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что Киев обстреливает территорию республик Донбасса из тяжёлого вооружения, в том числе из крупнокалиберных миномётов.