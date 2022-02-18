Народная милиция ЛНР: обстановка на линии соприкосновения резко обострилась

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Обстановка на линии фронта в Донбассе резко обострилась, говорится в заявлении официального представителя Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики старшего лейтенанта Ивана Филипоненко.
Народная милиция ЛНР: обстановка на линии соприкосновения резко обострилась
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«Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Со стороны украинской армии на линии боевого соприкосновения ведётся систематический обстрел территории Луганской народной республики», — сказал он.

По словам представителя военного ведомства, разведка продолжает получать данные о подготовке ВСУ к развязыванию боевых действий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об увеличении провокаций Киева в Донбассе.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что Киев обстреливает территорию республик Донбасса из тяжёлого вооружения, в том числе из крупнокалиберных миномётов.

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