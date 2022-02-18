Народная милиция ЛНР: обстановка на линии соприкосновения резко обострилась

Обстановка на линии фронта в Донбассе резко обострилась, говорится в заявлении официального представителя Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики старшего лейтенанта Ивана Филипоненко.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Со стороны украинской армии на линии боевого соприкосновения ведётся систематический обстрел территории Луганской народной республики», — сказал он.

По словам представителя военного ведомства, разведка продолжает получать данные о подготовке ВСУ к развязыванию боевых действий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об увеличении провокаций Киева в Донбассе.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что Киев обстреливает территорию республик Донбасса из тяжёлого вооружения, в том числе из крупнокалиберных миномётов.