ЛНР в СЦКК сообщила о 29 обстрелах со стороны ВС Украины за сутки

Вооружённые силы Украины за сутки 29 раз обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истёкшие сутки 17 февраля со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения (огня. — RT), используя тяжёлое вооружение», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в Telegram. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киев не планирует наступательных операций или обстрелов территорий самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Страны Европейского союза в Совете Безопасности ООН призвали к полному исполнению Минских соглашений, начиная с прекращения огня в Донбассе.