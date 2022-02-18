ЛНР в СЦКК сообщила о 29 обстрелах со стороны ВС Украины за сутки
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«За истёкшие сутки 17 февраля со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения (огня. — RT), используя тяжёлое вооружение», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в Telegram.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киев не планирует наступательных операций или обстрелов территорий самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Страны Европейского союза в Совете Безопасности ООН призвали к полному исполнению Минских соглашений, начиная с прекращения огня в Донбассе.