Главком ВСУ Залужный заявил, что действия Киева в Донбассе носят оборонительный характер

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Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киев не планирует наступательных операций или обстрелов территорий самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Вооружённые силы Украины неуклонно придерживаются минских договорённостей и норм международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

В ведомстве отметили, что любой вред, нанесённый людям или объектам инфраструктуры в Донбассе, является провокацией.

Ранее вооружённые силы самопровозглашённых республик Донбасса сообщили о множестве обстрелов со стороны украинских военных, начавшихся утром 17 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил увеличение провокаций Киева в Донбассе в последние сутки.

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