Глава СНБО Данилов заявил об отсутствии угрозы полномасштабной операции против Украины
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«Если речь идёт о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим», — цитирует РИА Новости Данилова.
По его словам, на сегодняшний день наблюдаются «провокации со стороны России».
17 февраля американский президент Джо Байден заявил журналистам о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней.
Ранее госсекретарь США заявил, что российские власти могут «спустить курок» в ситуации с Украиной «сегодня, завтра, на следующей неделе».
В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.