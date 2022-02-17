Глава СНБО Данилов заявил об отсутствии угрозы полномасштабной операции против Украины

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Власти Украины на сегодняшний день не видят угрозы полномасштабной операции против государства, однако фиксируют «провокации со стороны России». Такое мнение выразил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.
Глава СНБО Данилов заявил об отсутствии угрозы полномасштабной операции против Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Manu Brabo

«Если речь идёт о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим», — цитирует РИА Новости Данилова. 

По его словам, на сегодняшний день наблюдаются «провокации со стороны России».

17 февраля американский президент Джо Байден заявил журналистам о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней.

Ранее госсекретарь США заявил, что российские власти могут «спустить курок» в ситуации с Украиной «сегодня, завтра, на следующей неделе».

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом. 

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