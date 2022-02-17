Замглавы МИД Вершинин: Россия выступает за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины

Короткая ссылка
Россия выступает за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин.
Замглавы МИД Вершинин: Россия выступает за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
  • AP

«Я верю в дипломатию. И я рад, что наши партнёры тоже верят в дипломатию», — цитирует ТАСС Вершинина.

По его словам, «необходимо сделать всё, чтобы найти дипломатическое мирное решение для этого внутриукраинского кризиса».

В МИД России также заявили, что никакого «российского вторжения» на Украину нет и не планируется.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что глава британского МИД Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении».

Трасс описала вероятность «вторжения России» на Украину словами хайли лайкли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить