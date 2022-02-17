Замглавы МИД Вершинин: Россия выступает за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины

Россия выступает за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин.

«Я верю в дипломатию. И я рад, что наши партнёры тоже верят в дипломатию», — цитирует ТАСС Вершинина.

По его словам, «необходимо сделать всё, чтобы найти дипломатическое мирное решение для этого внутриукраинского кризиса».

В МИД России также заявили, что никакого «российского вторжения» на Украину нет и не планируется.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что глава британского МИД Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении».

Трасс описала вероятность «вторжения России» на Украину словами хайли лайкли.