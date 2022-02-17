В ДНР призвали командование ВС Украины вернуться к перемирию

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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов призвал командование украинских силовиков вернуться к перемирию.
В ДНР призвали командование ВС Украины вернуться к перемирию
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«Призываем руководство вооружённых формирований Украины незамедлительно вернуться к устойчивому режиму тишины», — цитирует РИА Новости Якубова.

Кроме того, в ДНР призвали международные наблюдательные миссии «усилить свой мониторинг и оперативность информирования общественности о ситуации на линии соприкосновения». 

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдёт на прямые переговоры с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками. 

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что представители Киева на встрече советников «нормандской четвёрки» заявили о готовности вести диалог с ДНР и ЛНР только через ОБСЕ.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что Киев не пойдёт на прямой диалог с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.

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