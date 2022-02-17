Зеленский заявил, что не пойдёт на прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Киев не пойдёт на прямые переговоры с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом в интервью украинским СМИ заявил президент Владимир Зеленский.

«Нет, не пойдём (на прямые переговоры. — RT). Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть и в детский сад попасть, в школу.... Вот это они решают», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, ДНР и ЛНР не решают политических вопросов.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что представители Киева на встрече советников «нормандской четвёрки» заявили о готовности вести диалог с ДНР и ЛНР только через ОБСЕ.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге также заявил, что Киев не пойдёт на прямой диалог с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.