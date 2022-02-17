Песков прокомментировал заявление Байдена о риске российского «вторжения» на Украину

Заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена о риске «вторжения» России на Украину в ближайшие дни нагнетает обстановку. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«К сожалению, продолжается нагнетание напряжённости подобными заявлениями», — цитирует РИА Новости Пескова.

17 февраля американский президент Джо Байден заявил журналистам о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней.

Ранее госсекретарь США заявил, что российские власти могут «спустить курок» в ситуации с Украиной «сегодня, завтра, на следующей неделе».

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.