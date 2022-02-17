Песков прокомментировал заявление Байдена о риске российского «вторжения» на Украину
- AP
«К сожалению, продолжается нагнетание напряжённости подобными заявлениями», — цитирует РИА Новости Пескова.
17 февраля американский президент Джо Байден заявил журналистам о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней.
Ранее госсекретарь США заявил, что российские власти могут «спустить курок» в ситуации с Украиной «сегодня, завтра, на следующей неделе».
В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.