Песков прокомментировал заявление Байдена о риске российского «вторжения» на Украину

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Заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена о риске «вторжения» России на Украину в ближайшие дни нагнетает обстановку. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал заявление Байдена о риске российского «вторжения» на Украину
  • AP

«К сожалению, продолжается нагнетание напряжённости подобными заявлениями», — цитирует РИА Новости Пескова. 

17 февраля американский президент Джо Байден заявил журналистам о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней.

Ранее госсекретарь США заявил, что российские власти могут «спустить курок» в ситуации с Украиной «сегодня, завтра, на следующей неделе».

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом. 

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