В ДНР сообщили о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Рады во Львов

Власти Украины готовят эвакуацию офиса украинского лидера и Верховной рады из Киева во Львов на случай «провала агрессии против Донбасса». Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой ДНР.

«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады», — приводит РИА Новости его слова.

В ДНР также отметили, что перенести во Львов планируют Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), Минобороны и другие министерства и ведомства.

Как ранее заявили в Госдепе, посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.