В ДНР сообщили о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Рады во Львов
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«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады», — приводит РИА Новости его слова.
В ДНР также отметили, что перенести во Львов планируют Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), Минобороны и другие министерства и ведомства.
Как ранее заявили в Госдепе, посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.
Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.