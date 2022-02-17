В ДНР сообщили о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Рады во Львов

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Власти Украины готовят эвакуацию офиса украинского лидера и Верховной рады из Киева во Львов на случай «провала агрессии против Донбасса». Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой ДНР.
В ДНР сообщили о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Рады во Львов
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«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады», — приводит РИА Новости его слова.

В ДНР также отметили, что перенести во Львов планируют Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), Минобороны и другие министерства и ведомства.

Как ранее заявили в Госдепе, посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.

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