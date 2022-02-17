Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведёт инспекцию российско-белорусских учений на полигоне Осиповичский.

«Сегодня свой рабочий день Александр Лукашенко проведёт на полигоне Осиповичский. Там в розыгрыше тактического эпизода примут участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооружённых сил России», — говорится в сообщении приближённого к пресс-службе главы государства Telegram-канала «Пул Первого».

Ранее военнослужащие России и Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость — 2022» провели условный воздушный бой пара на пару.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что после окончания совместных учений ни одного военнослужащего России и ни одной единицы российской военной техники не останется на территории республики.