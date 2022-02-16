Глава МИД Украины: Киев обратился в СБ ООН из-за инициативы Госдумы о признании ЛНР и ДНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обратился в Совет Безопасности ООН из-за инициативы Госдумы о признании независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

«Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы России о признании т.н. ЛДНР», — заявил Кулеба в своём Twitter.

Он также добавил, что это «подрывает минские договорённости и процесс мирного урегулирования».

Глава украинского МИД призвал рассмотреть данный вопрос на заседании по имплементации Минских соглашений 17 февраля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обращение Госдумы о необходимости признания независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, напомнила о безальтернативности Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин, комментируя обращение депутатов Госдумы по поводу признания ЛНР и ДНР, заявил, что власти будут действовать исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

В Кремле отметили, что Путин получил обращение Госдумы по вопросу признания ЛНР и ДНР и принял его к сведению.