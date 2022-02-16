Генсек НАТО заявил об отсутствии планов по развёртыванию наступательных систем на Украине

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НАТО не имеет планов развёртывания наступательных систем на Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов по развёртыванию наступательных систем на Украине
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Мы не собираемся разворачивать наступательных систем на Украине», — цитирует ТАСС Столтенберга. 

Он подчеркнул, что «НАТО является оборонительным союзом».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Североатлантический альянс начал военное освоение территории Украины путём накачки Киева вооружением. 

Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее уточнил, что к настоящему моменту государства-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.

Посольство США на Украине заявило, что Соединённые Штаты намерены поставить Киеву ещё около 90 т боеприпасов и противотанковые комплексы Javelin.

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