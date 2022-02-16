Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что Минск категорически против расширения НАТО

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Белоруссия категорически против расширения НАТО, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что Минск категорически против расширения НАТО
  • AP

«Мы всегда выступали категорически против расширения НАТО. Те обещания, которые были даны Горбачёву, западными партнёрами нарушены. В результате мы имеем ситуацию, которую имеем, когда никто не доверяет друг другу», — цитирует министра БЕЛТА.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планы усиления присутствия Североатлантического альянса на восточном направлении будут зависеть от развития ситуации вокруг Украины.

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