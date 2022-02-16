Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что Минск категорически против расширения НАТО

Белоруссия категорически против расширения НАТО, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Мы всегда выступали категорически против расширения НАТО. Те обещания, которые были даны Горбачёву, западными партнёрами нарушены. В результате мы имеем ситуацию, которую имеем, когда никто не доверяет друг другу», — цитирует министра БЕЛТА.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планы усиления присутствия Североатлантического альянса на восточном направлении будут зависеть от развития ситуации вокруг Украины.