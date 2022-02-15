Столтенберг прокомментировал планы НАТО по усилению восточного направления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках пресс-конференции накануне встречи глав министерств обороны стран блока заявил, что планы усиления присутствия Североатлантического альянса на восточном направлении будут зависеть от развития ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем решать, поддерживать ли такое присутствие (НАТО. — RT) в зависимости от того, что будет происходить на Украине», — сказал он.

Столтенберг добавил, что в последнее время альянс усилил своё присутствие, поскольку столкнулся с новым вызовом вокруг Украины.

«Пока рано давать прогнозы, так как до сих пор мы не видели деэскалации со стороны России», — сказал он, ответив на вопрос, будет ли НАТО продолжать усиление восточного фланга, если напряжённость вокруг Украины снизится.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе.