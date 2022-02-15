Столтенберг прокомментировал планы НАТО по усилению восточного направления
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы будем решать, поддерживать ли такое присутствие (НАТО. — RT) в зависимости от того, что будет происходить на Украине», — сказал он.
Столтенберг добавил, что в последнее время альянс усилил своё присутствие, поскольку столкнулся с новым вызовом вокруг Украины.
«Пока рано давать прогнозы, так как до сих пор мы не видели деэскалации со стороны России», — сказал он, ответив на вопрос, будет ли НАТО продолжать усиление восточного фланга, если напряжённость вокруг Украины снизится.
Ранее президент России Владимир Путин назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.
Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе.