Вице-премьер Украины: «апокалиптические настроения» в СМИ не соответствуют ситуации

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире программы «Права на власть» на телеканале «1+1» заявила, что «апокалиптические настроения» в соцсетях не соответствуют реальной ситуации на улицах.

«Мы живём в период первой мировой гибридной войны. Такого действительно ещё не было... И вы видите, какие апокалиптические настроения в социальных сетях, что, конечно, не соответствует действительности на улицах», — приводит её слова РБК.

Верещук отметила, что граждане становятся «живыми инструментами» информационных атак.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал информационным терроризмом заявления западных СМИ о якобы планах России вторгнуться на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.