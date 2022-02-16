Вице-премьер Украины: «апокалиптические настроения» в СМИ не соответствуют ситуации
«Мы живём в период первой мировой гибридной войны. Такого действительно ещё не было... И вы видите, какие апокалиптические настроения в социальных сетях, что, конечно, не соответствует действительности на улицах», — приводит её слова РБК.
Верещук отметила, что граждане становятся «живыми инструментами» информационных атак.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал информационным терроризмом заявления западных СМИ о якобы планах России вторгнуться на Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.