Пушилин приветствовал решение Госдумы о направлении обращения о признании ЛНР и ДНР

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин приветствовал решение Госдумы о направлении президенту России Владимиру Путину обращения о признании народных республик Донбасса.
Пушилин приветствовал решение Госдумы о направлении обращения о признании ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

«Мы приветствуем позицию депутатов Государственной думы о направлении президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», — написал он в своём Telegram-канале.

Государственная дума ранее проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости ЛНР и ДНР. 

В Верховной раде потребовали санкции против депутатов Госдумы из-за проекта о признании ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

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