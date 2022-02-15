Пушилин приветствовал решение Госдумы о направлении обращения о признании ЛНР и ДНР

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин приветствовал решение Госдумы о направлении президенту России Владимиру Путину обращения о признании народных республик Донбасса.

«Мы приветствуем позицию депутатов Государственной думы о направлении президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», — написал он в своём Telegram-канале.

Государственная дума ранее проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

В Верховной раде потребовали санкции против депутатов Госдумы из-за проекта о признании ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.