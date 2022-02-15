В Раде потребовали санкции против депутатов Госдумы из-за проекта о признании ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Украинские фракции «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали ввести санкции против депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к российскому президенту о признании самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
В Раде потребовали санкции против депутатов Госдумы из-за проекта о признании ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

«Это означает одно — продолжение войны против суверенитета и территориальной целостности Украины... на столе в Кремле лежат десятки сценариев расчленения нашей страны. Это означает одно — единоличный выход Москвы из Минских соглашений», — цитирует депутата партии «Европейская солидарность» Ирину Геращенко РИА Новости.

По её словам, оппозиция требует от властей рассказать о плане защиты территориальной целостности Украины и внести депутатов Госдумы, проголосовавших за обращение к президенту России, в санкционные списки.

Государственная дума ранее проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить