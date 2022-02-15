В Раде потребовали санкции против депутатов Госдумы из-за проекта о признании ЛНР и ДНР
- РИА Новости
«Это означает одно — продолжение войны против суверенитета и территориальной целостности Украины... на столе в Кремле лежат десятки сценариев расчленения нашей страны. Это означает одно — единоличный выход Москвы из Минских соглашений», — цитирует депутата партии «Европейская солидарность» Ирину Геращенко РИА Новости.
По её словам, оппозиция требует от властей рассказать о плане защиты территориальной целостности Украины и внести депутатов Госдумы, проголосовавших за обращение к президенту России, в санкционные списки.
Государственная дума ранее проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.