Госдума проголосовала за направление президенту обращения о признании ЛНР и ДНР

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Государственная дума проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума проголосовала за направление президенту обращения о признании ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

Он отметил, что решение было принято на пленарном заседании.

По словам Володина, обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит два варианта постановления об обращении к президенту России с призывом признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что один проект подразумевает консультации с Министерством иностранных дел, второй в случае принятия будет направлен непосредственно главе государства.

Подробнее — в материале RT.

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