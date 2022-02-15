Госдума проголосовала за направление президенту обращения о признании ЛНР и ДНР
- РИА Новости
Он отметил, что решение было принято на пленарном заседании.
По словам Володина, обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит два варианта постановления об обращении к президенту России с призывом признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что один проект подразумевает консультации с Министерством иностранных дел, второй в случае принятия будет направлен непосредственно главе государства.
Подробнее — в материале RT.