Глава Минобороны Украины Резников не верит в сценарий «атаки на Киев»

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Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире ICTV заявил, что не верит в слухи об атаке на Киев. Он также назвал такой «апокалиптический сценарий» глупостью.
Глава Минобороны Украины Резников не верит в сценарий «атаки на Киев»
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«Я в такой сценарий не верю, потому что атака на Киев возможна только с севера, с территории Республики Беларусь... не в каждом месте в принципе легко пересечь эту границу, и они находятся не над Киевом, а ближе к польской границе», — цитирует министра РИА Новости.

Он напомнил, что протяжённость границы Украины с Белоруссией составляет 1 тыс. км, из которых около 750 км — это болотистая местность со сложным рельефом.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много подобных сообщений.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила американскому агентству Bloomberg «уточнить прогноз» по поводу «нападения России на Украину».

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