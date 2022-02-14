Глава СНБО Данилов: оснований для закрытия авиасообщения над Украиной нет
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«Что касается самолётов, давайте сразу, скажем так, расставим точки над i. Мы небо наше не закрываем и закрывать на сегодняшний день не собираемся, и нет для этого тех или иных оснований», — приводит слова Данилова ТАСС.
Ранее авиакомпания SkyUp заявила, что мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования самолётов при полётах над страной и потребовали как можно скорее вернуть самолёты на территорию ЕС.
Вместе с тем Министерство инфраструктуры страны отметило, что небо над Украиной остаётся открытым.
Эту информацию подтвердил глава Госавиаслужбы страны Александр Бильчук.