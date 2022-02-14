Глава СНБО Данилов: оснований для закрытия авиасообщения над Украиной нет

Оснований для закрытия воздушного пространства над Украиной нет. Об этом заявил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

«Что касается самолётов, давайте сразу, скажем так, расставим точки над i. Мы небо наше не закрываем и закрывать на сегодняшний день не собираемся, и нет для этого тех или иных оснований», — приводит слова Данилова ТАСС.

Ранее авиакомпания SkyUp заявила, что мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования самолётов при полётах над страной и потребовали как можно скорее вернуть самолёты на территорию ЕС.

Вместе с тем Министерство инфраструктуры страны отметило, что небо над Украиной остаётся открытым.

Эту информацию подтвердил глава Госавиаслужбы страны Александр Бильчук.