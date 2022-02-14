Зеленский рассчитывает на поддержку ФРГ в вопросе предоставления Украине членства в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку со стороны Германии в вопросе предоставления Киеву полноправного членства в ЕС. По его словам, это было бы мощным сигналом поддержки геополитического выбора Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Для Украины крайне важно, что наши партнёры будут твёрдо стоять на позиции политики открытых дверей относительно НАТО. Мы рассчитываем на поддержку полноправного членства Украины в ЕС. Такой шаг стал бы мощным сигналом геополитического выбора украинского народа, признанным нашим законодательством и многими странами мира», — сказал он на брифинге по итогу переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В декабре Владимир Зеленский заявил, что президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа в совместной декларации поддержали стремление Украины в ЕС и НАТО.

Как отмечали в МИД Украины, страна ждёт от ЕС перспективы членства.

Вместе с тем в МИД Латвии объяснили нежелание принимать Украину в ЕС усталостью организации после нескольких раундов расширения.