Зеленский рассчитывает на поддержку ФРГ в вопросе предоставления Украине членства в ЕС
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Для Украины крайне важно, что наши партнёры будут твёрдо стоять на позиции политики открытых дверей относительно НАТО. Мы рассчитываем на поддержку полноправного членства Украины в ЕС. Такой шаг стал бы мощным сигналом геополитического выбора украинского народа, признанным нашим законодательством и многими странами мира», — сказал он на брифинге по итогу переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В декабре Владимир Зеленский заявил, что президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа в совместной декларации поддержали стремление Украины в ЕС и НАТО.
Как отмечали в МИД Украины, страна ждёт от ЕС перспективы членства.
Вместе с тем в МИД Латвии объяснили нежелание принимать Украину в ЕС усталостью организации после нескольких раундов расширения.