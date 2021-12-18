В МИД Латвии объяснили нежелание принимать Украину в ЕС

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Заместитель главы МИД Латвии Анджей Вилумсонс объяснил нежелание принимать Украину в ЕС усталостью организации после нескольких раундов расширения.
В МИД Латвии объяснили нежелание принимать Украину в ЕС
  • © Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia
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«Есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения», — заявил  Вилумсонс в интервью агентству Liga.net.

По его словам, ряд членов Европейского союза чувствуют, что их население «не готово к столь быстрому расширению».

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд прокомментировала возможность вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

По её словам, это потребует глубоких и всеобъемлющих реформ всей украинской системы.

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