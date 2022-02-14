В ДНР заявили о подготовке Генштабом ВС Украины плана вторжения в ДНР и ЛНР

Генштаб ВС Украины подготовил план вторжения на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

«Генштаб ВС Украины уже подготовил план вторжения на территории республик, он скоро будет утверждён на Совбезе Украины (СНБО Украины. — RT)», — цитирует ТАСС Басурина.

Ранее в МИД России заявили, что не исключают провокаций в отношении Донбасса со стороны «автономных акторов».

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.