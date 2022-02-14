В МИД России допустили провокации в отношении Донбасса со стороны «автономных акторов»

Короткая ссылка
Россия не исключает провокаций в отношении Донбасса со стороны «автономных акторов». Об этом заявил директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России Юрий Горлач.
В МИД России допустили провокации в отношении Донбасса со стороны «автономных акторов»
  • Legion-Media

«Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас можно называть, на Украине», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил об опасности поставок Западом оружия на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить