В МИД России допустили провокации в отношении Донбасса со стороны «автономных акторов»

Россия не исключает провокаций в отношении Донбасса со стороны «автономных акторов». Об этом заявил директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России Юрий Горлач.

«Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас можно называть, на Украине», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил об опасности поставок Западом оружия на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.