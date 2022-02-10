Депутат Белик: Запад не оставляет попыток спровоцировать серьёзный конфликт на Украине

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил о провокациях серьёзного конфликта на Украине Западом.
Депутат Белик: Запад не оставляет попыток спровоцировать серьёзный конфликт на Украине
  • © AP Photo / Vadim Ghirda

Парламентарий отмечает, что Запад старается всеми способами вовлечь в конфликт на Украине Россию.

«Как бы наша страна не заявляла о том, что не собирается никуда вторгаться, это упорно не желают слышать, потому что разыгрывают свою пьесу на территории некогда дружественной нам страны», — подчеркивает собеседник RT.

Белик добавил, что в головы европейцев «вбивается стойкое убеждение об агрессии России».

В связи с этим, по мнению депутата, они уверены, что НАТО и ЕС должны поддержать Киев, на который якобы наступает Москва.

«Трубя о перемещении российских войск у границ с Украиной, Запад «забывает» упомянуть о том, что творится в этой стране – от переброски военной техники до сосредоточения войск на границе с Донбассом», — уточнил он.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью газете «Московский комсомолец» заявил, что на Украине полным ходом ведутся приготовления к войне.

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