Директор СВР Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью газете «Московский комсомолец» заявил, что на Украине полным ходом ведутся приготовления к войне.
Директор СВР Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне
  • РИА Новости

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть», — сказал Нарышкин.

По его словам, «все хоть в какой-то степени боеспособные части» украинских вооружённых сил сконцентрированы на границе с Донбассом.

Также Нарышкин обратил внимание, что ведётся массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов от США, Великобритании и Канады.

Кроме того, на Украине наращивается контингент советников и инструкторов сил спецназначения НАТО. 

«Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», — сказал директор СВР.

Кроме того, он заявил, что на линии разграничения в Донбассе со стороны украинских СБУ и ВСУ готовятся провокации и их документирование в стиле «Белых касок» в Сирии.

Также Нарышкин заявил, что западные наставники и националисты активно подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к развязыванию военных действий в Донбассе.

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