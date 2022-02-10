Нарышкин: Запад подталкивает Зеленского к развязыванию военных действий в Донбассе
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По словам Нарышкина, возникает ощущение, что украинские власти «покорно идут на поводу у националистов и западных наставников».
«А те и другие очень активно подталкивают главу государства Владимира Зеленского к окончательному отказу от Минских соглашений, развязыванию военных действий в Донбассе», — заявил директор СВР.
Нарышкин считает, что цель этого — «уничтожить народные республики».
«И всё это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», — сказал глава Службы внешней разведки.
Ранее Нарышкин заявил, что внутренний конфликт в Донбассе остаётся главной угрозой для безопасности Украины.