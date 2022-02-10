Нарышкин: Запад подталкивает Зеленского к развязыванию военных действий в Донбассе

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью газете «Московский комсомолец» заявил, что западные наставники и националисты активно подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к развязыванию военных действий в Донбассе.

По словам Нарышкина, возникает ощущение, что украинские власти «покорно идут на поводу у националистов и западных наставников».

«А те и другие очень активно подталкивают главу государства Владимира Зеленского к окончательному отказу от Минских соглашений, развязыванию военных действий в Донбассе», — заявил директор СВР.

Нарышкин считает, что цель этого — «уничтожить народные республики».

«И всё это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», — сказал глава Службы внешней разведки.

Ранее Нарышкин заявил, что внутренний конфликт в Донбассе остаётся главной угрозой для безопасности Украины.