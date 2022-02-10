Глава СВР Нарышкин назвал главной угрозой безопасности Украины конфликт в Донбассе

Короткая ссылка
Внутренний конфликт в Донбассе остаётся главной угрозой для безопасности Украины, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Глава СВР Нарышкин назвал главной угрозой безопасности Украины конфликт в Донбассе
  • РИА Новости

«Главная угроза для Украины — это внутриукраинский вооружённый конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками», — цитирует его РИА Новости.

Нарышкин подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно только дипломатическим путём — через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не будет выполнять Минские соглашения «на условиях России».

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Украина будет готова продвинуться вперёд в вопросе об особом статусе Донбасса в случае, если найдётся должная очерёдность имплементации Минских соглашений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить