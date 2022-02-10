Глава СВР Нарышкин назвал главной угрозой безопасности Украины конфликт в Донбассе

Внутренний конфликт в Донбассе остаётся главной угрозой для безопасности Украины, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Главная угроза для Украины — это внутриукраинский вооружённый конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками», — цитирует его РИА Новости.

Нарышкин подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно только дипломатическим путём — через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не будет выполнять Минские соглашения «на условиях России».

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Украина будет готова продвинуться вперёд в вопросе об особом статусе Донбасса в случае, если найдётся должная очерёдность имплементации Минских соглашений.