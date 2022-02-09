Глава МИД Украины: мы не будем выполнять Минские соглашения «на российских условиях»

Украина не будет выполнять Минские соглашения «на условиях России», заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Фраза о том, что Минские соглашения должны выполняться, — это как «Отче наш», её повторяют все. Вопрос в другом: Минские соглашения будут выполняться на российских условиях, в российской интерпретации или они будут выполняться такими, какие они есть, не перекрученными Россией? Поэтому мы и говорим о том, что мы не будем выполнять Минские соглашения на российских условиях, но это не значит, что мы не будем выполнять Минские соглашения в принципе», — цитирует министра РИА Новости.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.

Также в Кремле заявили, что на пресс-конференции президентов Украины и Франции были позитивные сигналы, но Москва не услышала слов о готовности Киева заняться выполнением Минских соглашений.