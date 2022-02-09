В Кремле заявили о позитивных сигналах на переговорах Макрона и Зеленского
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«Были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть только на базе реализации Минских соглашений... Но, с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева», — сказал официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что картина станет яснее после созвона лидеров государств. Пока что, по словам пресс-секретаря российского лидера, есть как позитивные сигналы, так и менее обнадёживающие.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Киев французского лидера Эммануэля Макрона ранее объявил о намерении властей Франции выделить €1,2 млрд финансовой поддержки.
Он также отметил важность партнёрства Украины и Франции для борьбы с актуальными угрозами и вызовами.