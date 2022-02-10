Глава СВР Нарышкин допустил провокацию СБУ и ВСУ в Донбассе в стиле «Белых касок»

На линии разграничения в Донбассе со стороны украинских СБУ и ВСУ готовятся провокации и их документирование в стиле «Белых касок» в Сирии, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их «документирование» в стиле фальшивок «Белых касок» в Сирии. Контингент «пропагандистских сил быстрого развёртывания» западных СМИ там же многократно увеличен», — приводит его слова «Московский комсомолец».

Как ранее заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, Россия не исключает провокации с украинской стороны в Донбассе.

Организация «Белые каски» провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.

В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала Западу повод обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.