Спикер Рады: на Украине не обсуждают отмену курса страны в НАТО

На данный момент на Украине не обсуждается вопрос об изменении положений Конституции страны в части вступления в НАТО, заявил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

Таким образом он прокомментировал слова украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко о том, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну.

«Насколько я знаю, по состоянию на настоящее время, не обсуждается никаких вопросов относительно изменения Конституции Украины в части членства Украины в НАТО», — приводит ТАСС слова Стефанчука.

Он добавил, что знает украинского посла в Лондоне как сторонника вступления страны в альянс.

Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны».

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Пристайко необходимо объяснить слова об отказе от членства в НАТО ради мира.