Спикер Рады: на Украине не обсуждают отмену курса страны в НАТО
- РИА Новости
Таким образом он прокомментировал слова украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко о том, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну.
«Насколько я знаю, по состоянию на настоящее время, не обсуждается никаких вопросов относительно изменения Конституции Украины в части членства Украины в НАТО», — приводит ТАСС слова Стефанчука.
Он добавил, что знает украинского посла в Лондоне как сторонника вступления страны в альянс.
Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны».
Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Пристайко необходимо объяснить слова об отказе от членства в НАТО ради мира.