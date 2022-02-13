Глава ДНР Пушилин заявил, что Киев продолжает наращивать силы в Донбассе

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Киев продолжает наращивать силы и технику в Донбассе, заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идёт по нарастающей с украинской стороны. Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, всё «горячо», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил о прибытии в страну из Литвы ПЗРК Stinger и прочего военного снаряжения в качестве военной помощи.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, за последнее время государство приняло от партнёров 25 самолётов с военной помощью.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль оценил поставки на Украину в сумму около $1,5 млрд.

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