Компания SkyUp приостановила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

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Украинская авиакомпания SkyUp временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Сероухов.
Компания SkyUp приостановила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля
  • Legion-Media

«Мы делаем всё возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации», — заявил Сероухов, его слова приводит пресс-служба SkyUp.

13 февраля лизингодатель запретил самолёту авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.

Вместе с тем Министерство инфраструктуры страны заявило, что небо над Украиной остаётся открытым.

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