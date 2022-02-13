В офисе Зеленского заявили, что EASA не рекомендовало ограничить полёты над Украиной

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) не давало рекомендаций по ограничению полётов над Украиной, заявил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

«Власть не принимала никаких решений по закрытию воздушного пространства. EASA также не давало рекомендаций ограничить полёты в воздушном пространстве Украины», — написал он в Facebook.

13 февраля лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.

Вместе с тем Министерство инфраструктуры страны заявило, что небо над Украиной остаётся открытым.