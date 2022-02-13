В офисе Зеленского заявили, что EASA не рекомендовало ограничить полёты над Украиной
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«Власть не принимала никаких решений по закрытию воздушного пространства. EASA также не давало рекомендаций ограничить полёты в воздушном пространстве Украины», — написал он в Facebook.
13 февраля лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.
Вместе с тем Министерство инфраструктуры страны заявило, что небо над Украиной остаётся открытым.