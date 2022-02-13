Австралия приостановила работу посольства в Киеве

Министерство иностранных дел Австралии распорядилось приостановить работу посольства в украинской столице. Об этом сообщили в пресс-службе австралийского внешнеполитического ведомства.

Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной,

«Правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно приостановило работу нашего посольства в Киеве», — сказано в сообщении.

Данное решение якобы «ухудшением ситуации с безопасностью из-за сосредоточения российских войск на границе с Украиной».

Отмечается, что все операции дипмиссии будут перенесены во временный офис во Львове.

«Мы продолжаем советовать австралийцам немедленно покинуть Украину», — заключается в сообщении.

Ранее ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину. Так, например, соответствующие рекомендации дали власти Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, Финляндии.