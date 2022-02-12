В МИД России назвали Минские соглашения основой для урегулирования ситуации на Украине

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Минские соглашения являются безальтернативной основой для урегулирования ситуации на Украине, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
В МИД России назвали Минские соглашения основой для урегулирования ситуации на Украине
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«Комплекс мер» — это единственная основа урегулирования. Альтернативы ему не существует», — приводит слова Полищука РИА Новости.

Он напомнил, что Минские соглашения были утверждены Советом Безопасности ООН, что сделало их частью международного права и обязательным к исполнению документом.

Ранее стало известно, что прошедшие 11 февраля переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак отметил неготовность трёх из четырёх участников переговоров выполнять Минские соглашения.

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