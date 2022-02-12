В МИД России назвали Минские соглашения основой для урегулирования ситуации на Украине

Минские соглашения являются безальтернативной основой для урегулирования ситуации на Украине, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Комплекс мер» — это единственная основа урегулирования. Альтернативы ему не существует», — приводит слова Полищука РИА Новости.

Он напомнил, что Минские соглашения были утверждены Советом Безопасности ООН, что сделало их частью международного права и обязательным к исполнению документом.

Ранее стало известно, что прошедшие 11 февраля переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак отметил неготовность трёх из четырёх участников переговоров выполнять Минские соглашения.